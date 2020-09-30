МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ до конца 2020 года разрешит банкам переводить детские пособия и выплаты по безработице не только на карты "Мир", говорится в информационном письме регулятора.

"Банк России информирует о неприменении до 31 декабря 2020 года мер… за нарушение кредитными организациями в связи с зачислением выплат, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации, а также выплат, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 No1466, на банковские счета, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт, не являющихся национальными платежными инструментами", — сказано в письме.

Изначально планировалось, что процесс перевода этих выплат на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, потом этот срок был продлен до 1 октября.

Такое же решение принято по пенсиям. Как пояснила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина, большинство пенсионеров уже были переведены на карту "Мир" и уже ими пользуются, но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили. Поэтому ЦБ решил продлить срок обязательного перехода на "Мир" до конца текущего года.