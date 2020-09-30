МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного ООО "Олтайм", управляющего сетью магазинов часов и ювелирных украшений, к Сбербанку о взыскании 1 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 29 сентября, к производству он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не раскрываются.

Группа "Сбер", представившая 24 сентября новый логотип — градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете, — ранее заявила, что готова к спекуляциям по поводу своего нового бренда.

В сообщении отмечалось, что "Сбер" провел все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все его бренды "зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом".

Сеть AllTime 25 сентября заявила, что подала в суд на "Сбер" из-за плагиата, поскольку, по ее мнению, представленный им логотип в точности повторяет товарный знак сети, который она зарегистрировала в 2018 году. Сеть уверяет, что из-за этого понесет колоссальные убытки, и требует в иске со "Сбера" 1 миллиард рублей.

В Роспатенте тогда сообщили РИА Новости, что в Палату по патентным спорам возражения по поводу товарного знака "Сбера" от компании AllTime не поступало.