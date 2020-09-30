МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа ВТБ в январе-августе 2020 года сократила чистую прибыль по МСФО на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 52,9 миллиарда рублей, сообщает банк.

При этом в августе чистая прибыль составила 9,9 миллиарда рублей и в годовом выражении снизилась на 45%, в месячном — выросла в 9 раз.

"Чистая прибыль Группы ВТБ за 8 месяцев и август 2020 года составила 52,9 миллиарда рублей и 9,9 миллиарда рублей, снизившись на 54,1% и 45% соответственно", — указывается в релизе банка.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в августе составила 9,9 миллиарда рублей против 1,1 миллиарда в июле. Об этом говорится в сообщении банка