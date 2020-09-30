МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 76 (2212).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 692-П от 12.09.2019 "О требованиях к представлению в Банк России заявления о внесении сведений о хозяйственном обществе в реестр кредитных рейтинговых агентств, перечне документов, прилагаемых к указанному заявлению, порядке внесения Банком России филиала и представительства иностранного кредитного рейтингового агентства, осуществляющего в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, порядке ведения Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, порядке ведения Банком России реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств и составе включаемых в него сведений, требованиях к порядку и форме представления кредитными рейтинговыми агентствами в Банк России уведомлений о назначении /избрании/ на должность или об освобождении от должности /прекращении полномочий/ должностных лиц /органов управления/ кредитного рейтингового агентства, а также порядке доступа заинтересованных лиц к информации, содержащейся в реестре кредитных рейтинговых агентств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56469 от 8.11.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5479-У от 19.06.2020 "О формате и порядке предоставления Банку России информации из бюро кредитных историй" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59884 от 15.09.2020, вступает в силу с 1.10.2020/;

— указание № 5511-У от 22.06.2020 "О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59865 от 15.09.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— указание № 5531-У от 13.08.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П "О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59885 от 15.09.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— приказ № ОД-1540 от 24.09.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 января 2020 года № ОД-65";

— приказ № ОД-1558 от 28.09.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175";

— информационное письмо № ИН-06-28/136 от 23.09.2020 "О применении пункта 36.11 Положения Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.09.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.09.2020; сообщения Банка России; сообщение об исключении ООО "НКО "Паритет" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.