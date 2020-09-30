МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России в третьем квартале разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордные 1,237 триллиона рублей, перевыполнив квартальный план на 237 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства.

План министерства по заимствованиям на рынке ОФЗ на третий квартал составлял 1 триллион рублей.

В этом квартале Минфин РФ установил также новый рекорд по объему спроса и размещения в течение одного дня. Так, 2 сентября министерство разместило гособлигации более чем на 215 миллиардов рублей при спросе почти в 350 миллиардов.

Всего с начала года Минфин разместил на аукционах ОФЗ на 2,844 триллиона рублей.