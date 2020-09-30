МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Тинькофф банка" на уровне "ВВ" и улучшило прогноз до стабильного с негативного, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль "Тинькофф банка", которое оказывали пандемия, снижение цен на нефть и, как следствие, экономический спад в России", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch оценивает рентабельность банка как высокую, что позволило "Тинькофф банку" продемонстрировать стабильность даже в период ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса.

Повышение рейтинга "Тинькофф банка" может последовать за улучшением диверсификации бизнеса или сохранением стабильной тенденции в отношении качества ссуд и буферов ликвидности в течение долгого времени. Агентство может понизить рейтинг банка, если расходы по кредитам заметно превысят оценку Fitch и окажут давление на капитал.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф Банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".