МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России в августе продолжила снижение, опустившись до нового исторического минимума в 7,16% годовых после июльских 7,28%, свидетельствует статистика ЦБ РФ.

Из данных регулятора также следует, что в августе в РФ было выдано 154,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму более 392 миллиардов рублей, что больше показателя июля на 5,8% по количеству и на 8,3% по объему. А задолженность по предоставленным кредитам на 1 сентября составила 8,3 триллиона рублей, просроченная задолженность — 69,7 миллиарда.

Как в середине сентября отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, половина выданных в последние месяцы ипотечных кредитов в стране – льготные. Также, по ее словам, кроме снижения ключевой ставки кредитование поддерживают регуляторные послабления и другие меры Банка России.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента России Владимира Путина в апреле и действует до 1 ноября. Программа распространяется на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 миллионов рублей в регионах РФ и до 12 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке составляет 15% от стоимости жилья.