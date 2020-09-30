МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Необходимо продлить кредитные каникулы в РФ из-за нестабильной ситуации в условиях пандемии коронавируса, считает руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершается.

"К сожалению, эпидемиологическая и экономическая обстановка по-прежнему непредсказуема, поэтому мы прогнозируем к концу года кратное увеличение количества банкротов среди физлиц и предпринимателей. Правительство продлевает некоторые меры поддержки, и мы надеемся, что программа предоставления кредитных каникул тоже может быть продлена", — цитирует Лазареву пресс-слпредрекают рост банкротовужба ОНФ.

Эксперт рассказала, что в ОНФ поступало много жалоб, связанных с реализацией кредитных каникул. Так, банки "теряли" заявки на кредитные каникулы или без разрешения заемщика заменяли льготный период на собственные программы реструктуризации и при этом не уведомляли об изменениях клиентов. Такие ситуации провоцировали образование задолженности, о которой заемщики не знали.

Лазарева подчеркнула, что в будущем выигрывать будут только те финансовые институты, которые поддержат своего потребителя, вместо того, чтобы пытаться на нем заработать.