МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Доля просроченной свыше 90 дней задолженности по микрозаймам в России во втором квартале 2020 года на фоне снижения доходов заемщиков из-за пандемии коронавируса выросла на 3,3 процентного пункта, до 32%, говорится в материалах ЦБ.

"Доля просроченной задолженности NPL 90+ в совокупном портфеле МФО увеличилась за квартал с 28,7% до 32% на фоне снижения доходов заемщиков из-за пандемии. Выросли объемы уступленной задолженности, при этом дисконт при реализации прав требований по договорам микрозайма по всему рынку увеличился до 94,5% (кварталом ранее – 93%)", — отметил регулятор.

ЦБ подчеркивает, что рост просроченной задолженности не несет системных рисков для отрасли, поскольку она резервируется в соответствии с требованиями Банка России. По мере нормализации ситуации объем уступок будет снижаться, а объем самостоятельной работы с проблемной задолженностью – возрастать, указывает регулятор.

Пандемия негативно сказалась и на выдачах микрозаймов в апреле-июне. Так, объем выданных за квартал займов снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 77 миллиардов рублей.

Кроме того, на фоне ужесточения оценки клиентов количество заемщиков по действующим договорам микрозайма за квартал снизилось на 4%, до 11,5 миллиона человек. При этом средний размер займа до зарплаты снизился с 7,8 до 7,5 тысячи рублей, а средний размер займа на более долгий срок – с 17 до 15,2 тысячи рублей.

В результате портфель микрозаймов во втором квартале сократился на 3%, до 213 миллиардов рублей, в то время как портфель потребительских кредитов у банков сократился менее существенно.