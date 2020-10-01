МОСКВА 1 окт – ПРАЙМ. Отсутствие подписи на обратной стороне банковской карты мошенники могут использовать как предлог для получения нужных им данных. Например, злоумышленники могут попросить для подтверждения подлинности подписи не только фотографию карты, но и фото паспорта с такой же подписью, рассказал агентству "Прайм" консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

"Злоумышленника всегда интересует только та информация, которая поможет ему провести платежный перевод, поэтому к любым просьбам прислать фото карты всегда нужно относится с недоверием и ни в коем случае не передавать эти данные. Для выяснения обстоятельств лучше обратиться в банк", — рекомендует эксперт.

Основная идея нанесения подписи на карту была в том, чтобы кассиры в магазинах могли сверять с ней подпись покупателя на чеке в качестве дополнительного способа подтверждения подлинности владельца карты. Но поскольку процедура подтверждения подлинности владельца карты по подписи затягивает процесс оплаты, она практически не используется в ходе типовых покупок в магазинах, объясняет Карманов.

Главным способом подтверждения личности владельца карты является верно введённый PIN-код. Также пользователям банковской карты следует помнить о критичных данных, технически являющихся её неотъемлемой частью: имя и фамилия владельца, номер карты, срок действия и трёхзначный код проверки подлинности, указанный на обороте, заключил эксперт.



