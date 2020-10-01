МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в первый день октября растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов. Эксперты полагают, что биткоин может продолжить рост после сентябрьского снижения.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.27 мск биткоин дорожал на 1,24% — до 10 853 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,05% — до 10 830 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,5% рынка.

"Биткоин закрыл сентябрь снижением до 10 770 долларов, минус 7,5% к августу. С учетом того, что это происходило на фоне существенной коррекции американских акций, такой результат можно назвать неплохим", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Цена сейчас находится на поддержке, и вероятность роста выше, чем продолжение падения", — добавил он.