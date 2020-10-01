МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Объемы сомнительных операций в российском банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза, сообщила пресс-служба Банка России.

"Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2020 года снизились в 1,5 раза", — говорится в сообщении.

Так, объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки январе-июне сократился в 1,7 раза, до 18 миллиардов рублей. "Такая динамика в основном связана с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами", — пояснил ЦБ.

Объем незаконного обналичивания денежных средств в банках РФ в первом полугодии сократился в 1,4 раза, до 38 миллиардов рублей. При этом оценка таких операций в этом году впервые включает данные по схемам с исполнительными документами и через депозитные счета нотариусов.

Согласно материалам ЦБ, наибольший объем среди транзитных операций повышенного риска занимает обналичивание денежных средств – 40%, затем идут операции, способствующие уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней (31%), продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами (16%) и вывод денежных средств за рубеж (13%).

По данным регулятора, спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировали строительство (38%), торговля (25%), услуги (21%), производство (15%). На прочие секторы экономики пришелся всего 1%.