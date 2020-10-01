МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 77–78 /2213–2214/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5523-У от 3.08.2020 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской /финансовой/ отчетности и аудиторского заключения о годовой бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59684 от 7.09.2020, вступает в силу с 1.04.2021/.