МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ немного нарастил долю доллара в структуре международных резервов — до 23,7% по состоянию на 31 марта текущего года против 23,6% годом ранее, доля евро осталась на прошлогоднем уровне в 30,3%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Одновременно сократилась доля юаня — на 2 процентных пункта, до 12,2%, доля фунта стерлингов — на 0,5 процентного пункта, до 6,1%. Доля прочих валют в структуре международных резервов России также немного снизилась — на 0,2 процентного пункта, до 6,9%. Регулятор отмечает, что к прочим валютам относятся активы в иенах (3,7%), канадских (2,4%) и австралийских (0,8%) долларах. При этом остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.

Основной прирост за год на 31 марта показало золото — его доля в международных резервах выросла на 2,6 процентного пункта, до 20,8%.

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов Банка России за апрель 2019 года — март 2020 года показали юань — 3,89% годовых и канадский доллар — 2,68%, а доходность доллара составила 1,69% годовых. Вместе с тем доходность евро показала отрицательную величину (-0,47%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте. Международные резервы России на 25 сентября составляли 580,7 миллиарда долларов.