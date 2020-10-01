МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Предложенная Банком России концепция ипотечного страхования приведет к росту номинальной процентной ставки по кредиту примерно на 1 п.п. и, как следствие, повышению реальной стоимости кредита для заемщика, заявили в Ассоциации банков России (АБР) со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова. Россияне нашли замену ипотеке

При получении ипотеки заемщики, как правило, должны застраховать от рисков ущерба и утраты приобретаемую и передаваемую в залог кредитору недвижимость, а также в большинстве случаев — свои жизнь и здоровье. ЦБ в апреле предложил переложить эти расходы на банк. Регулятор указывает, что сегодня в основном в страховании заинтересован кредитор, хотя расходы несет заемщик — в результате ипотечное страхование характеризуется низкой долей выплат по страховым случаям, непрозрачностью и несвоевременностью раскрытия информации о полной стоимости кредита.

"По предварительной оценке, предложенная регулятором в новой концепции модель страхования вызовет увеличение номинальной процентной ставки по ипотечным кредитам на 0,8-1,3 процентного пункта в зависимости от выбранной банком системы ценообразования. Это, в свою очередь, приведет к увеличению реальной стоимости кредита для ипотечных заемщиков", — говорится в сообщении АБР.

Кроме того, расходы заемщиков еще увеличатся из-за приобретения дополнительных страховых полисов, а банки в ходе реформы понесут большие издержки на страховое администрирование, отмечает Войлуков, добавляя, что АБР и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) готовят доклад, который представят Банку России, и, среди прочего, там есть предложения о решении задач, обозначенных в концепции ЦБ.

По словам Войлукова, АБР и ВСС согласны, что ипотечное страхование в России нуждается в совершенствовании. Тем не менее, и там, и там считают, что менять действующую базу не нужно. Вместо этого сообщества хотят сосредоточиться на стандартизации страховых продуктов, совершенствовании условий страхования, отказе от НДС на агентские вознаграждения банков, гибкости банковских тарифов при ипотечном кредитовании, а также росте числа страховщиков, работающих на рынке ипотечного страхования — в том числе за счет маркетплейсов.

"Реализация предложенных конкретных мер, направленных на совершенствование действующей модели ипотечного страхования и страховых продуктов, гарантированно позволит снизить стоимость ипотечного страхования на 0,2-0,3 процентных пункта", — уверены в АБР.