МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) — Росимущество — решил не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщил банк.

В июле правительство РФ решило не предусматривать выплату Промсвязьбанком дивидендов за 2019 год для обеспечения кредитования ОПК. В феврале прошлого года главный финансовый директор банка Евгений Смирнов заявил в интервью РИА Новости, что ПСБ стремится к выплате дивидендов, но в 2019 году от банка их не ждут.

"Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:… дивиденды по акциям ПАО "Промсвязьбанк" за 2019 год не начислять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.