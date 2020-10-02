МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу снижается на 1-3% на фоне негативных новостей об иске к бирже деривативов BITMEX и заболевании президента США COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск биткоин дешевел на 1,35% — до 10 508 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,08% — до 10 488 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,9% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, четверг был достаточно волатильным днем для биткоина: цена криптовалюты колебалась в пределах 5%, закрылись торги в минусе на фоне новостей об иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против биржи деривативов на биткоин BITMEX.

"Сегодня на цены активов также оказывает давление новость о том, что (президент США Дональд — ред.) Трамп заразился COVID-19. При всем этом, пока цена биткоина остается выше поддержки на 10300 долларов вероятность роста (цены — ред.) остается высокой. Если цены уйдут ниже 10100-10300 долларов, то медвежий сценарий станет более вероятным. Следующая поддержка — 8800 долларов", — сообщил он РИА Новости.

"За последние 60 дней цена криптовалюты не опускалась ниже 10 тысяч долларов, что уже может говорить о возрастающей устойчивости биткоина. Можно предположить, что сейчас биткоин все ближе и ближе к статусу "традиционного" актива, который несмотря на свои возможные колебания, в долгосрочной перспективе все же устойчив и показывает рост", — прокомментировал директор Binance в России Глеб Костарев.