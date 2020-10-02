МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Вице-президент, директор по росту бизнеса экосистемы SberX Владислав Крейнин, который руководил разработкой бренда "Сбер", с 7 октября будет назначен старшим вице-президентом, директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбера, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"В новой роли Владислав объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста — развития бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик для ускоренного роста бизнеса экосистемы Сбера", — говорится в сообщении.

В четверг пресс-служба Сбербанка сообщала, что старший вице-президент Сбербанка Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций, принял решение покинуть компанию по личным причинам.

Крейнин начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке "Розничный бизнес", где отвечал за развитие сегментных продуктов. С июля 2017 года он был назначен вице-президентом, директором по маркетингу департамента маркетинга и коммуникаций.

Как сообщает банк, под руководством Крейнина с 2017 года разрабатывался бренд "Сбер". В 2019 году в экосистеме Сбера при активном участии Крейнина была создана компания СберМаркетинг, рекламное агентство полного цикла, а также дано начало развитию рекламного бизнеса Сбера.

В январе 2020 года Крейнин был назначен вице-президентом, Chief Growth Officer SberX, также он отвечал за организацию и проведение Сбер Конф — первой продуктовой конференции Сбера.

"Объединение функций маркетинга и роста — мировой тренд, которому уже последовали такие компании, как Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kelloges, Best Buy и другие. Реализуя стратегию развития своей экосистемы, Сбер определил в качестве приоритетных зон для развития функций маркетинга и роста бизнеса создание единого клиентского опыта внутри всех наших каналов, продуктов и сервисов, укрепление лидирующих позиций Сбера во всех наших продуктах и сервисах, а также управление брендом и коммуникациями экосистемы Сбера как одним из ключевых активов группы. Именно эти направления станут приоритетными для Владислава и нашей маркетинговой команды в ближайшее время", — отметил первый зампред правления банка Лев Хасис.

Сбербанк 24 сентября официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.