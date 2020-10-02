МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 25 сентября составил 13,267 триллиона рублей против 13,335 триллиона рублей на 18 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база с 18 по 25 сентября сократилась на 68,1 миллиарда рублей, или на 0,51%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.