МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Специалисты объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе проверки отделения "Райффайзенбанка" на Смоленской-Сенной площади выявили ряд нарушений мер по коронавирусу, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

"Был осуществлен мониторинг соблюдения требований указа мэра Москвы Сергея Собянина. Была проведена проверка "Райффайзенбанка". В ходе проверки были выявлены нарушения по невыполнению требований обеспечения контроля температуры тела, отсутствуют элементы социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки. Выявлены сотрудники, не использующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также рук, как и посетители в том числе", — сообщил Блинов.

По его словам, выявленные нарушения предусматривают административные меры в виде штрафа до 300 тысяч рублей.