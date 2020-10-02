МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Три экс-банкира из числа бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" обжаловали привлечение их к субсидиарной ответственности по долгам кредитной организации на сумму около 41,6 миллиарда рублей, говорится в материалах суда.

Апелляционные жалобы бывшего основного владельца Юрия Глоцера (ему принадлежало около 40% банка), другого бывшего совладельца и председателя совета директоров гражданина США Евгения Мафцира (10%) и экс-предправления Павла Дойнова 28 сентября поступили в Девятый арбитражный апелляционный суд. Дата их рассмотрения пока не назначена.

Арбитражный суд Москвы в августе по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего "БФГ-Кредита", привлек к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей – Глоцера, Мафцира и Дойнова и бывшего члена правления Михаила Дорогинина. В отношении пяти других ответчиков – экс-членов правления Бориса Ерцева, Александра Швецова, Натальи Ткачук, Владимира Рассадина и начальника кредитного управления Алексея Горлина – требование АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности суд отклонил. Конкурсный управляющий также подал апелляцию на определение первой инстанции.

Как заявлял в суде юрист АСВ, ответчики в период с 1 июля 2014 года по 27 июля 2016 года совершили или одобрили выдачу заведомо невозвратных кредитов в пользу 78 юрлиц, задолженность которых на дату отзыва лицензии превышала 48 миллиардов рублей, при этом Глоцер был выгодоприобретателями по сделкам, причинившим ущерб банку.

Суд пришел к выводу, что Горлин не относился к числу контролирующих лиц банка, а его подпись на ряде кредитных договоров сфальсифицирована, так как он в момент заключения этих сделок находился за границей, о чем свидетельствуют отметки в загранпаспорте. Также суд счел, что остальные освобожденные от ответственности ответчики "конкретных виновных действий" не совершали.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2016 года признал "БФГ-Кредит" банкротом. Согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе РФ по величине активов. Ранее Глоцер, Мафцир и Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами РФ, были объявлены в розыск, сообщала пресс-секретарь столичного главка СК Светлана Петренко. Фигурантами уголовного дела являются также Горлин и сотрудники кредитного управления Дорогинин и Юлия Финкельштейн.