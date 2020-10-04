МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Если вас обманули мошенники при покупке товара через интернет-сервисы, то шансы вернуть деньги зависят от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Действовать надо "по горячим следам", обратившись в полицию как можно быстрее, а вот просить банк отменить транзакцию смысла не имеет, рассказала агентству "Прайм" руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы "Амулекс" Алена Зеленовская. Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв

По ее словам, если транзакция была инициирована владельцем карты, то банк не сможет ничего сделать. Если мошенники получили информацию о любых данных карты (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги путем отмены транзакции, обратившись в банк, равны нулю.

Дело в том, что электронные переводы денежных средств по распоряжению клиента производятся оператором, который осуществляет ряд действий, в том числе, получает подтверждение перевода от клиента (тот самый код, который приходит СМС-сообщением). "После окончания этих действий перевод становится безотзывным и окончательным", — уверена Зеленовская.

"Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена "менеджеров", сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения", — советует она.

Дальнейшее зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Вернуть свои деньги вы сможете только в случае, если преступники будут пойманы. Ущерб больше 2500 рублей может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

При покупке на интернет-сайтах есть свои нюансы. Если товар, приобретенный через надежный сайт, вас не устроил или не оправдал ожиданий, у вас есть семь дней для безусловного отказа от товара и возврата своих денег. Если же оплаченный товар не пришел или вам прислали явно бросовую подделку, то это уже мошенничество, и требовать у продавца возврата денег бесполезно. Зато есть все основания обратиться в полицию с заявлением, заключила эксперт.