МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Риск остаться без зарплаты, переведенной по номеру телефона, существует при смене номера или банкротстве банка, в котором у вас был открыт расчетный счет. Нельзя сбрасывать со счетов и действия мошенников — по поддельным документам они могут получить дубликат вашей SIM-карты, тем самым получив доступ к сообщениям на ваш телефон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Он предупредил о трех вариантах основных рисков при переводе работодателем зарплаты не на расчетный счет, открытый у вас в банке, а на номер телефона, к которому привязан расчетный счет. Эксперт назвал лучшее время для просьб о повышении зарплаты

Первый вариант – вы сменили номер телефона и отключились от всех платежей. "Не дай бог на этот номер телефона подключится кто-то другой, ведь тогда ваши реквизиты к нему "привяжутся". То есть в случае смены телефона вы автоматически перестаете получать деньги на старый номер, а в худшем случае — к этому номеру подключится другой расчетный счет", — поясняет Петропольский.

Второй вариант – банк, к которому был привязан ваш мобильный телефон, обанкротился, или вы закрыли в нем расчетный счет, либо вы по каким-то причинам перестали им пользоваться. Тогда работодатель отправит эти деньги, но они либо зависнут на закрытом расчетном счете, либо вернутся обратно.

Третий вариант, который никто не отменял, – это мошенники, которые могут сменить владельца по расчетному счету на вашем номере телефона и подставить туда свои ложные реквизиты.

"Ни для кого не секрет, что перехват SMS, сообщений в различные меcсенджеры действительно возможен. Мошенники приходят с паспортом, якобы вашим, и по копии делают симку или ее дубликат, получая тем самым доступ ко всем сообщениям и звонкам на ваш мобильный телефон", — сообщил юрист.

При этом хватает буквально 10-15 минут, чтобы перевести все ваши деньги, получить все зарплаты с привязанных к вашему телефону карт и счетов.

"Поэтому если у вас внезапно пропала связь на телефоне, а вы находитесь в городе, в колл-центре говорят, что вашу симку обновили, то, скорее всего, это были мошенники, и стоит поспешить заблокировать все карты", — заключил эксперт.