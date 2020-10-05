МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Кому может понадобиться покупка дополнительной страховки от мошенников при оформлении банковской карты рассказал правозащитник и юрист Михаил Алексеев радио Sputnik.

По его словам, в настоящее время мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой жизни в России.

Кредитные организации не преминули воспользоваться этой ситуацией и все чаще банки предлагают за дополнительную плату застраховать карту от возможностей мошенничества.

Алексеев заявил, что в этой ситуации есть один хитрый нюанс.

"Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты, и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет", — отметил он.

Дело в том, что страховщики не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица, то есть — держателя карты.