Эксперт рассказал, кому нужна банковская страховка от мошенников
МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Кому может понадобиться покупка дополнительной страховки от мошенников при оформлении банковской карты рассказал правозащитник и юрист Михаил Алексеев радио Sputnik.
По его словам, в настоящее время мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой жизни в России.
Кредитные организации не преминули воспользоваться этой ситуацией и все чаще банки предлагают за дополнительную плату застраховать карту от возможностей мошенничества.
Алексеев заявил, что в этой ситуации есть один хитрый нюанс.
"Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты, и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет", — отметил он.
Дело в том, что страховщики не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица, то есть — держателя карты.
https://1prime.ru/finance/20201005/832111138.html