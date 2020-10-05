МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник утром умеренно растет, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.57 мск биткоин дорожает на 0,68%, до 10 646 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 0,22%, до 10 639 долларов.

На долю биткоина приходится 57,8% всего глобального рынка криптовалют.

"За прошедшую неделю биткоин потерял 1% и остался в зоне консолидации выше основной поддержки на 10150-10500 долларов. По предыдущему опыту такая консолидация может продолжаться несколько недель и даже месяцев, но потом нас ждет резкий всплеск волатильности", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Сейчас на дневном графике наблюдается постепенное движение вверх, ближайшее сопротивление — 10800-11100 долларов", — добавил он.