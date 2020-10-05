МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ в понедельник проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком один день, следует из материалов регулятора.

Максимальная возможная процентная ставка в заявке — 4,25% годовых. Дата привлечения денежных средств на депозит — 5 октября, дата возврата депозита и уплаты процентов — 6 октября.

Максимальный объем привлекаемых денежных средств установлен в 1,5 триллиона рублей.

ЦБ возобновил депозитные аукционы в августе 2016 года после полутора лет перерыва на фоне притока ликвидности в банковский сектор.