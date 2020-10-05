МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Финальный ориентир ставки купонов по биржевым облигациям Альфа-банка объемом размещения от 5 миллиардов рублей установлен в размере 5,3% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир по купону составлял 5,1-5,3% годовых, что соответствует доходности к погашению 5,17-5,38% годовых.

Заявки на облигации банк собирает 1-5 октября. Банк намерен разместить биржевые облигации серии 002Р-07 на один год и три месяца. Длительность первого купонного периода составит 82 дня, второго — 182 дня, третьего — 183 дня.

Техническая часть размещения предварительно назначена на 8 октября. Организатором размещения банк выступает самостоятельно.