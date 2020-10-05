МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава "Юникредит банка" Михаил Алексеев с 12 октября будет назначен на пост зампреда Банка России, где он будет курировать наличное денежное обращение и Российское объединение инкассации ("Росинкас"), следует из пресс-релизов ЦБ.

"Михаил Алексеев будет курировать Департамент наличного денежного обращения, деятельность Объединения "Росинкас", — сказано в релизе. Отмечается, что также планируется его назначение председателем совета директоров Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор заинтересован в привлечении профессионалов российской финансовой индустрии. "Михаил Юрьевич обладает огромным опытом успешной работы в банковском бизнесе и на государственной службе, его назначение должно способствовать совершенствованию системы наличного денежного обращения в стране, повышению качества управления банками, находящимися в ведении Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, активизации их предпродажной подготовки и реализации потенциальным инвесторам", — сказала она.

"После почти трех десятков лет, проведенных в коммерческом банковском бизнесе, я рад снова вернуться на службу и влиться в команду Центрального банка. Я приложу все свои знания, навыки и умения, чтобы оправдать высокое доверие, которое мне оказано", — заявил в свою очередь Алексеев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В настоящее время департамент наличного денежного обращения и "Росинкас" курирует первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. С 12 октября в ее ведение перейдет развитие направлений RegTech и SupTech, а также деятельность операционного департамента ЦБ.