МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в текущем году составил бы 5,4% ВВП вместо ожидаемых 4,4% ВВП без сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Увеличение расходов на финансирование антикризисных программ, а также сокращение доходной базы привело к существенному увеличению дефицита бюджета. В текущем году его размер ожидается на уровне 4,4% ВВП, а без учета операции со Сбербанком, по выкупу у Центрального банка акций Сбербанка, этот показатель составляет 5,4% ВВП", — сказал Силуанов, выступая на парламентских слушаниях.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% и одной акции за 2,14 триллиона рублей. При этом, согласно принятому закону, примерно три четверти вырученных от сделки средств Банк России должен перечислить в бюджет и казну РФ, в том числе уже в 2020 году — деньгами 1,066 триллиона рублей и права требования по субординированным кредитам Сбербанку и депозитам в ВЭБе на общую сумму около 500 миллиардов рублей.

Себе Банк России получил возможность оставить от сделки 300 миллиардов рублей, а также компенсировать свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санированных им банков. Остальные деньги должны были быть перечислены в бюджет до 1 декабря 2023 года. Однако в конце сентября правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому эти 200 миллиардов уйдут в бюджет в 2021 году, на что ЦБ согласился с учетом пандемии и увеличения бюджетных расходов на борьбу с ее последствиями.