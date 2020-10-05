МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги в иностранной и национальной валютах банка "Уралсиб" на уровне "В2" с позитивным прогнозом, свидетельствуют данные торгов.

"Подтверждение депозитных рейтингов банка "Уралсиб" на уровне "В2" с позитивным прогнозом отражает… высокий уровень резервов капитала и ликвидности банка, его устойчивую операционную выручку", — объяснило рейтинговое действие агентство.

Moody's также отметило, что подтверждение рейтинга отражает ожидания агентство относительно того, что банк начнет получать прибыль вместо убытка в ближайшие год-полтора.

Агентство может повысить рейтинги банка в случае значительного улучшения операционной среды в России или в случае улучшения способности банка поддерживать более высокие показатели платежеспособности в условиях экономического спада.

Понижение рейтинга может последовать за ухудшением финансовых показателей "Уралсиба", а именно качества активов, капитализации и прибыльности.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 августа занимал 22-е место в российской банковской системе, с показателем на уровне 568,9 миллиарда рублей. В первом полугодии текущего года чистый убыток кредитной организации по МСФО составил 2,318 миллиарда рублей против прибыли в 11,8 миллиарда годом ранее.