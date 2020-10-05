МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Группа Ренессанс Страхование" в ходе голосования на годовом собрании акционеров не смогла принять решение о выплате дивидендов, следует из данных на портале раскрытия информации.

Собрание акционеров группы состоялось 29 сентября. Решение по распределению прибыли, куда входит выплата дивидендов, принято не было, хотя более 64% голосовавших отдали свои голоса "за".

По результатам голосования группа сохранила свой совет директоров. В него вошли президент группы, председатель совета директоров Борис Йордан, Сергей Рябцов, Марина Компиш, Михаил Куранов, Анатолий Милюков, Константин Черкасов и Дмитрий Бабурин.

"Группа Ренессанс Страхование" объединяет компании "Ренессанс страхование", "Ренессанс Жизнь" и "Ренессанс Здоровье". По итогам 2019 года занимает 11 место среди российских страховщиков по уровню сборов — ее премии за прошлый год выросли на 15,2% и достигли 34,8 миллиарда рублей.

Основным акционером группы является "Холдинг Ренессанс Страхование" (52,12% обыкновенных акций), которым владеет международная инвесткомпания "Группа Спутник". Еще 35,8% акций находятся в доверительном управлении у АО "Управляющая компания Трансфингруп", остальными 12,08% владеет "Нотивия Лтд".