ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд одобрил для 28 беднейших стран-членов продление льгот по кредитам еще на шесть месяцев, говорится в сообщении фонда.

Первоначальный мораторий был принят в апреле и истекал 13 октября. В рамках программы фонд выделил около 227 миллионов долларов этим странам на обслуживание долга. Второй транш будет намного больше — в районе 959 миллионов долларов.

Предполагается, что помощь в выплате долга поможет этим странам высвободить ресурсы для борьбы с коронавирусом.