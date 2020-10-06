МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Уже к 2024 году ежегодный объем выручки мировой индустрии платежей может составить 1,8 триллиона долларов. Лидером по темпам роста цифровых платежей эксперты называют Россию.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на отчет компании Boston Consulting Group (BCG) под названием Global Payments 2020: Fast Forward into the Future, "пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет".

"Это создало окно новых возможностей для самых талантливых компаний, которые смогут одним прыжком обогнать своих конкурентов, нарастить масштабы и оказать влияние на повседневную жизнь своих клиентов", — заявил изданию управляющий директор и партнер парижского офиса BCG Ян Сенан.

В нашей стране из-за пандемии развитие цифровых технологий получило мощный толчок. Начиная с конца прошлого 2019 года и до середины 2020 года половина тех россиян, кто еще пользовался наличными, перешли на безналичные расчеты.

Больше перешедших на безналичный расчет потребителей зафиксировано только в Великобритании, Канаде и Австралии.

Что касается объема, то у России этот показатель в выручке от транзакционного банковского обслуживания стран Восточной Европы самый большой — 36,5%.

По мнению экспертов, Россия сохранит лидерство в ближайшие пять лет.

Аналитики указывают также, что быстрее всего растет сектор карточных платежей.