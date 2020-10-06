МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня во вторник составили 2,466 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Депозиты банков по сравнению с понедельником выросли на 883,0 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).