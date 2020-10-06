ЕРЕВАН, 6 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении в иностранной валюте с "BB-" до "B+", прогноз — стабильный, сообщается на сайте Fitch Ratings.

Среди причин указано более резкое, чем ожидалось, сокращение экономики страны в первом полугодии 2020 года и значительное ухудшение дальнейших прогнозов по динамике ВВП. Несмотря на относительно прочную макроэкономическую базу, агентство отмечает существенные и растущие риски ухудшения пересмотренных прогнозов, в частности, в случае возвращения к ограничительным мерам в связи с COVID-19.

"Fitch прогнозирует, что в этом году экономика Армении сократится на 6,2% (что ниже усредненного значения "B", равного 4,8%), после роста в среднем на 6,8% в 2017-2019 годах… Индекс экономической активности за восемь месяцев 2020 года упал на 6,4 (по предварительным данным), что было обусловлено снижением инвестиций и спадом в сфере туризма, а также ограничительными мерами и ослаблением частного потребления", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что позитивные тенденции в экспорте, пакет фискальных стимулов и понижение ставки рефинансирования до 4,25 п.п. частично компенсируют этот негатив.

"Мы прогнозируем в следующем году рост ВВП Армении на 3,2%, что на 2,3 п.п. ниже, чем в предыдущем обзоре, поскольку ожидаем более слабого восстановления внешнего спроса, в том числе в сфере туризма", — пишет Fitch. В 2022 году агентство ожидает роста экономики Армении на 4%.

В Fitch считают также, что дефицит бюджета Армении в 2020 году может достичь 7,6%, а в 2021 году – снизиться до 4,9%.