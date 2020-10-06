МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сбербанк переводит до 70% сотрудников офисов на удалённый режим работы в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе банка.

Сбербанк в сентябре сообщил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом принял решение о переводе до 50% своего штата на "дистанционку". При этом с сентября же банк ввел новый режим работы, при котором до 30% сотрудников независимо от эпидемиологической ситуации имеют возможность работать в удаленном режиме.

"В связи с эпидемиологической обстановкой Сбербанк принял решение о переводе в ближайшее время до 70% своих офисных сотрудников на удалённый режим работы в тех регионах, где наблюдается высокая динамика уровня заболеваемости", — говорится в сегодняшнем его сообщении.

Отмечается, что в первую очередь переход на удалённую работу предусмотрен для сотрудников старше 60 лет, беременных женщин, работников с хроническими заболеваниями, а также тех, кто проживает в одной квартире с пожилыми родственниками или людьми с хроническими заболеваниями.

Все отделения Сбербанка продолжат работу в штатном режиме независимо от эпидемиологической ситуации, заверили при этом в банке.