МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Власти России раскрыли планы по спасению курса национальной валюты. Как пишет газета "Ведомости", министерство финансов и Банк России собираются поддержать рубль, продавая в совокупности валюту на 11 миллиардов рублей в сутки.

В частности, Минфин с 7 октября по 6 ноября будет продавать по 5,7 миллиарда рублей в день, а Банк России уже продает с 1 октября валюту на 5,3 миллиарда в сутки.

Издание отмечает, что ни финансовый мегарегулятор, ни ведомство не связывают эту продажу валюты с поддержкой рубля.

Как объясниил свои действия в ЦБ, иностранную валюту продают от сделки со Сбербанком. До конца 2020 года планируется продать валюту еще на 185 миллиардов рублей.

В свою очередь в Минфине напомнили, в бюджетном правиле предусмотрена продажа валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) при снижении стоимости российской нефти Urals $42,4 за баррель. Это делается для того, чтобы компенсировать недополученные нефтегазовые доходы в бюджет страны. В настоящее время российская нефть торгуется на около $41,2.

"За сентябрь рубль потерял 7,6% и стал худшей валютой развивающихся рынков, опередив в гонке ко дну даже турецкую лиру, упавшую на 6,1%. В начале октября негативный тренд продолжился, хотя и не так сильно", — пишет газета.