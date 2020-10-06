МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) запретило продажу розничным потребителям деривативов и биржевых индексных облигаций (ETN), в основе которых лежат определенные типы криптовалютных активов, говорится в сообщении FCA.

Криптовалютные деривативы представляют собой преимущественно договора о будущей цене криптовалюты. На сегодняшний день торговлю различными типами деривативов предлагают такие криптобиржи, как XBT Provider, Huobi, OKEx, Coinbase, Robinhood и ряд других.

"FCA считает, что эти продукты не подходят для розничных потребителей из-за ущерба, который они несут с собой", — говорится в сообщении. По оценкам регулятора, розничные потребители сэкономят около 53 миллионов фунтов стерлингов (68,6 миллиона долларов) от запрета на эти продукты.

FCA отмечает неадекватное понимание криптоактивов розничными потребителями, крайнюю волатильность динамики цен на них, сложности с их достоверной оценкой, а также распространенность финансовых преступлений на вторичном рынке криптоактивов.

Согласно данным компании TokenInsight, объем глобальной торговли деривативами на криптовалютном рынке в первом полугодии 2020 года превысил 4 триллиона долларов. В частности, объем их торговли на платформе Binance Futures (принадлежит крупнейшей по объему торгов криптобирже Binance) с начала 2020 года достиг 1 триллиона долларов.