МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ поддержал законопроект об оформлении страховых выплат в электронном виде с замечаниями, указав на необходимость проработки рисков электронного документооборота, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в июле внесла законопроект, который позволит оформлять документы для страховых выплат в электронном виде. Как отмечал Аксаков, сегодня в интернете можно купить сам страховой полис, но при наступлении страхового случая, в том числе в соответствии с договором ОСАГО, приходится собирать документы и предоставлять их страховщику лично или по почте.

Осмотр автомобиля страховщиком также предлагается перенести в онлайн — с помощью фото и видео, которые потерпевший в аварии может сохранить в приложении "Помощник ОСАГО". Это приложение уже сейчас используется для оформления электронного извещения о ДТП.

"Минфин России поддержал законопроект по оформлению страховых выплат в электронном виде с замечаниями, при условии проработки возможных рисков при использовании электронного документооборота", — сказали в пресс-службе Минфина.

Там добавили, что оформление выплат в электронном виде существенно упростит этот процесс для граждан. "Но это не может быть навязанной услугой. Должны быть продуманы и прописаны все необходимые процедуры", — подчеркнули в министерстве.