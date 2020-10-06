МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Набсовет "Юникредит банка" предложил назначить старшего вице-президента Кирилла Жукова-Емельянова председателем правления вместо перешедшего в ЦБ Михаила Алексеева; кандидатура направлена на согласование в Банк России, говорится в сообщении кредитной организации.

"Утвердить кандидатуру Жукова-Емельянова Кирилла Олеговича, члена правления, старшего вице-президента, ответственного за блок корпоративного инвестиционного и частного банковского бизнеса, на должность председателя правления АО ЮниКредит Банк и направить в Банк России ходатайство о согласовании его кандидатуры", — сказано в сообщении.

Прежний председатель правления Михаил Алексеев с 12 октября будет назначен на пост зампреда Банка России и будет курировать наличное денежное обращение и Российское объединение инкассации ("Росинкас").

Согласно рейтингу РИА Новости, "Юникредит банк" по состоянию на 1 сентября занимал 14-е место в банковской системе РФ по объему активов.