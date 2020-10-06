БИШКЕК, 6 окт — ПРАЙМ. Президент союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил об изъятии денежных средств из банкоматов и отключении самих автоматов.

"Сегодня были изъяты средства из банкоматов для того, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", — приводит Sputnik Киргизия слова Абдраева.

Он подчеркнул, что скорее всего уже к среде офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь, добавляет Sputnik.

Ранее министерство финансов Киргизии заявило о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через министерство.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 — силовики. Один человек погиб.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.