МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Банк "Открытие" по-прежнему планирует продать акции ВТБ и ждет для этого благоприятного момента, сообщил РИА Новости глава кредитной организации Михаил Задорнов.

В сентябре Задорнов говорил, что банковская группа "Открытие" планирует постепенно, при хорошей конъюнктуре продавать непрофильные для нее активы, а вырученные деньги вкладывать в новые проекты банка, и напомнил, что у "Открытия" еще осталось на балансе несколько крупных активов, в частности, акции ВТБ.

"Мы собираемся продавать акции ВТБ, безусловно, это наш не тот актив, который мы собираемся держать долго. Но для того чтобы его продать нужно иметь благоприятный момент", — сказал он агентству сегодня.

Задорнов в связи с этим пояснил, что именно сейчас — неблагоприятный с точки зрения стоимости акций момент. "Сейчас банковский сектор – это не самый высококотируемый сектор экономики", — заключил глава "Открытия".

Контролирующий акционер ВТБ — государство. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале которых составляет 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%. Группе "Открытие" в ВТБ принадлежит 14,83% голосующих акций.