МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2020 года увеличились на 0,8%, до 65 437,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов
(с 77,9% до 77,0%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 78,9% до 78,4%).
В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов (7,3%), а также доля резервов на возможные потери (8,9%) и удельный вес обязательств кредитных организаций (83,8%) практически не изменились.
По состоянию на 01.09.2020 в Московском регионе действовало 217 кредитных организаций, в том числе 212 в Москве и 5 в Московской области (на 01.08.2020 в Московском регионе действовало 220 кредитные организации, из них 215 в Москве и 5 в Московской области).
https://1prime.ru/finance/20201007/832120218.html