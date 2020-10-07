МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2020 года увеличились на 0,8%, до 65 437,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло уменьшение как удельного веса рублевых пассивов

(с 77,9% до 77,0%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 78,9% до 78,4%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов (7,3%), а также доля резервов на возможные потери (8,9%) и удельный вес обязательств кредитных организаций (83,8%) практически не изменились.

По состоянию на 01.09.2020 в Московском регионе действовало 217 кредитных организаций, в том числе 212 в Москве и 5 в Московской области (на 01.08.2020 в Московском регионе действовало 220 кредитные организации, из них 215 в Москве и 5 в Московской области).



