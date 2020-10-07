МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2020 года увеличилась на 1,6%, до 4 790 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За январь-август 2020 года банки Московского региона получили прибыль в размере 489,7 млрд рублей (за аналогичный период 2019 года – прибыль в размере 517,6 млрд рублей). По состоянию на 01.09.2020 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 368 млрд рублей (на 01.09.2019 года – убыток в размере 442,4 млрд рублей).



