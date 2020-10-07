МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в августе 2020 года снизилась на 0,3%, до 16 954,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения увеличились на 0,3%, до 15 216,8 млрд рублей, значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций практически не изменилась и составила 23,3%. Вместе с тем с исключением влияния валютной переоценки вклады физических лиц снизились на 0,2%.

В августе 2020 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, снизилась (с 73,1% до 72,3%), как и доля рублевых депозитов физических лиц (с 73,7% до 73,6%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 7,6%, до 8 126,0 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона за август 2020 года повысился с 11,6% до 12,4% на 01.09.2020.