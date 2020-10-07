МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в сентябре вновь зафиксировал отток валютных вкладов клиентов в размере 441,8 миллиона долларов против притока в 60,6 миллиона долларов месяцем ранее, следует из отчетности банка.

Текущие валютные счета кредитной организации при этом продолжили пополняться, хотя и более медленными темпами: россияне в сентябре положили на них 76,8 миллиона долларов, что почти в три раза меньше августовского результата.

В результате, отток валюты из банка составил 365 миллионов долларов. Однако в относительном выражении это не большая сумма для Сбербанка — всего 1,2%: валютные вклады россиян в банке на 1 октября составляли 25,1 миллиарда долларов, а на текущих счетах клиентов лежало почти 6 миллиардов долларов.

Одновременно в банке сократились и рублевые вклады россиян — на 45,1 миллиона рублей, до 8,2 триллиона рублей. Текущие счета россиян в рублях, наоборот, выросли — на 87,6 миллиона рублей, до 3,3 триллиона рублей.

Между тем в июле банк также фиксировал отток валюты со вкладов — тогда он составил 43,8 миллиона долларов.