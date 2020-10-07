МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. TCS Group (группа "Тинькофф") в своём электронном приложении запустила мессенджер для своих клиентов, следует из её сообщения.

"Новая жизнь вкладки "чат": теперь там собственный мессенджер "Тинькофф", — говорится в информационном сообщении.

Отмечается, что сервис будет отображать частные контакты клиентов, что позволит им переписываться друг с другом.

Кроме того, с помощью мессенджера можно будет быстрее переводить и получать деньги, выбрав адресата в списке контактов, указывает "Тинькофф".

Группа "Тинькофф" в июне объявляла, что в ближайшее время запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы, при этом в перспективе к нему смогут получить доступ все желающие.