"Тинькофф" запустил мессенджер для клиентов
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. TCS Group (группа "Тинькофф") в своём электронном приложении запустила мессенджер для своих клиентов, следует из её сообщения.
"Новая жизнь вкладки "чат": теперь там собственный мессенджер "Тинькофф", — говорится в информационном сообщении.
Отмечается, что сервис будет отображать частные контакты клиентов, что позволит им переписываться друг с другом.
Кроме того, с помощью мессенджера можно будет быстрее переводить и получать деньги, выбрав адресата в списке контактов, указывает "Тинькофф".
Группа "Тинькофф" в июне объявляла, что в ближайшее время запустит мессенджер для клиентов своей экосистемы, при этом в перспективе к нему смогут получить доступ все желающие.
https://1prime.ru/finance/20201007/832127274.html