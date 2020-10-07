МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках своей ипотечной программы субсидирования с застройщиками снизил ставку по кредиту на первый год, говорится в сообщении кредитной организации.

"Специальные сниженные ставки действуют в рамках программы субсидирования с застройщиками на DomClick.ru на покупку квартир в новостройках", — поясняют в банке.

Так, минимальная льготная ставка по госпрограмме ипотеки на покупку жилья в новостройке на первый год составит 0,1%, а на оставшийся срок — 6,1%. По программе господдержки для семей с детьми можно будет получить на первый год ставку от 0,1%, а после она вырастет до 6,1%. По базовой программе клиент может взять ипотеку под 0,9% годовых в первый год кредита, а затем ставка вырастет до 7,6%.

Отмечается, что минимальные процентные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса "Электронная регистрация" и с учетом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до семи лет.

"На сегодняшний день 90% кредитов Сбербанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья ещё более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную в новую квартиру", — отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.