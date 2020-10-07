ЦЮРИХ, 7 окт — ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии получил жалобу российского миллиардера Геннадия Тимченко, касающуюся отмены блокировки его счетов в швейцарских банках, заявили РИА Новости в суде.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что в начале сентября суд Женевы отклонил апелляцию российского миллиардера, связанную с решением местной прокуратуры отказать в проверке возможной незаконности заморозки его счетов в двух швейцарских банках. Счета Тимченко были заморожены после введения против него санкции США. По данным агентства, адвокат бизнесмена передал дело в Федеральный суд Швейцарии.

"Апелляция поступила в Федеральный суд. Федеральный суд не комментирует предмет жалобы", — заявил представитель пресс-службы суда, отвечая на соответствующий вопрос.

Сообщалось также, что в деле фигурирует банк BNP Paribas. В кредитной организации РИА Новости сообщили, что не дают комментариев по этому поводу.