МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "Росгосстраха" в национальной валюте до уровня "ВB" с "ВВ-", прогноз — стабильный, следует из сообщения агентства.

"Деятельность "Росгосстраха" продолжает противостоять экономическим и финансовым потрясениям, связанными с пандемией COVID-19. Мы также отмечаем, что "Россгосстрах" справился со снижением цен на нефть и волатильностью рынка капитала…", — пишет S&P.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что компания сохранит высокий уровень капитала, который будет расти в 2021 году. S&P предполагает, что "Росгосстраху" не понадобится финансовая поддержка в 2020-2022 годах.

По мнению S&P, операционная деятельность "Росгосстраха" достаточно независима от деятельности ее материнской компании — группы "Открытие". Вместе с тем страховщик продолжит извлекать выгоду из того, что он является дочерней компанией "Открытия", конечным акционером которого является Центробанк РФ. "Такая структура заставляет нас рассматривать страховщика как организацию, связанную с государством, но мы не добавляем никаких дополнительных отметок в поддержку рейтинга", — отмечает агентство.

Повышение рейтинга "Росгосстраха", по оценке S&P, на данном этапе маловероятно. Понижение рейтинга может последовать за ухудшением кредитного качества "Открытия" или за неожиданным ухудшением достаточности капитала "Росгосстраха" из-за дивидендной политики "Открытия".